قوميز" لـ"سامي الجابر": شكرًا لك على مقابلتي مع "ماجد عبدالله"

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قال إنهما أساطير صنعت كرة القدم " السعودية

وجّه محترف نادي الهلال الحالي، الفرنسي باقيتمبي قوميز بالغ شكره لرئيس الهلال السابق سامي الجابر على اللقاء الذي جمعه بالأسطورة النصراوية ماجد عبدالله .

ونشر قوميز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمعه بكلٍ من سامي الجابر وماجد عبدالله .

وقال قوميز موجهاً حديثه لسامي الجابر: "شكرًا سامي على تقديمك لي لماجد، كان من دواعي سروري التفاعل مع الأساطير الذين صنعوا تاريخ كرة القدم السعودية".

وردّ الجابر على تغريدة قوميز قائلاً: "يسعدني أنك قابلت ماجد الذي يتمتع بشخصية رائعة، وأنا متأكد أنك سمعت عنه الكثير، أتمنى لك كل التوفيق" .