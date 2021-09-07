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قوميز" لـ"سامي الجابر": شكرًا لك على مقابلتي مع "ماجد عبدالله"

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قوميز" لـ"سامي الجابر": شكرًا لك على مقابلتي مع "ماجد عبدالله" قوميز" لـ"سامي الجابر": شكرًا لك على مقابلتي مع "ماجد عبدالله"
قال إنهما أساطير صنعت كرة القدم ""

قوميز

وجّه محترف نادي الهلال الحالي، الفرنسي باقيتمبي قوميز بالغ شكره لرئيس الهلال السابق سامي الجابر على اللقاء الذي جمعه بالأسطورة النصراوية ماجد عبدالله .

ونشر قوميز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمعه بكلٍ من سامي الجابر وماجد عبدالله .

وقال قوميز موجهاً حديثه لسامي الجابر: "شكرًا سامي على تقديمك لي لماجد، كان من دواعي سروري التفاعل مع الأساطير الذين صنعوا تاريخ كرة القدم السعودية".

وردّ الجابر على تغريدة قوميز قائلاً: "يسعدني أنك قابلت ماجد الذي يتمتع بشخصية رائعة، وأنا متأكد أنك سمعت عنه الكثير، أتمنى لك كل التوفيق" .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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