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طلاب الدور الثاني بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الإنجليزية والصرف والبلاغة والنحو

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طلاب الدور الثاني بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الإنجليزية والصرف والبلاغة والنحو طلاب الدور الثاني بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الإنجليزية والصرف والبلاغة والنحو

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أدى طلاب الدور الثانى بالشهادة الثانوية الأزهرية امتحاناتهم ،اليوم الثلاثاء، في 369 لجنة على مستوى كافة القطاعات الأزهرية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية .

وأدى طلاب وطالبات القسم العلمى امتحانات الدور الثانى ،اليوم الثلاثاء، في مادتى اللغة الإنجليزية والصرف فيما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحانات بمادة البلاغة باللجنة الأولى والنحو باللجنة الثانية.

وأكد تقرير غرفة العمليات المركزية للامتحانات الأزهرية، أن الامتحانات سادتها حالة من الاستقرار والانتظام، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر، كما تم التأكد من توفر أدوات التعقيم والتطهير بكافة اللجان، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ويؤدي امتحانات الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية ما يقرب من 52 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني على مستوى الجمهورية، في 369 لجنة على مستوى كافة القطاعات الأزهرية في جميع المحافظات، حيث تم تشكيل غرف عمليات وتخصيص أرقام واتساب لتلقى شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية.

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية خلال العام الدراسي 2020/2021م، قد بلغ 106 آلاف و17 طالبًا وطالبة، منهم 58 ألفًا و30 طالبًا، و47 ألفًا و987 طالبة، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 68 ألفًا و723 طالبًا وطالبة مقسمين 37 ألفًا 977 طالبًا، و30 ألفًا و746 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 37 ألفًا 294 طالبًا وطالبة، مقسمين 20 ألفًا و53 طالبًا، و17 ألفًا 241 طالبة.

وبلغت نسبة النجاح في الدور الأول في شعبة العلوم الإسلامية بلغت 100٪، والقسم العلمي 61.65٪، والقسم الأدبي 46.50٪، لتبلغ النسبة العامة 51.25٪.

المصرى اليوم

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