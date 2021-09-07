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محافظ الغربية يفتتح مدرستين بكفر الزيات وقطور بتكلفة 8.7 مليون جنيه

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محافظ الغربية يفتتح مدرستين بكفر الزيات وقطور بتكلفة 8.7 مليون جنيه محافظ الغربية يفتتح مدرستين بكفر الزيات وقطور بتكلفة 8.7 مليون جنيه

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افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، مدرستين بكفر الزيات وقطور ضمن خطة المحافظة التنموية والتي تهدف للتوسع في إنشاء مدارس جديدة وخاصة في القرى لتقليل الكثافات بالمدارس الكبرى، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية والأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة قطور.

بدأ المحافظ بافتتاح مبنى جديد بمدرسة المهندس على عبدالقوي بدر والمقامة على مساحة ٢٧٦٦.٤ متر مربع والتي استغرق بناؤها ١١ شهرًا بقيمة مالية تقدر ٤٠٠٣٢٣٢ جنية .

وفي قطور قام المحافظ بافتتاح مدرسة العتوة البحرية للتعليم الأساسي والمقامة على مساحة ٢٠٨٨ متر مربع واستغرق بناؤها قرابة العام بتكلفة مالية تقدر ٤٧٦٧٦٢٥ جنية.

يذكر أن المحافظة قد افتتحت 83 مدرسة بتكلفة 551 مليون جنيه بجانب تطوير وصيانة 362 مدرسة بتكلفة 176 مليون جنيه الجديدة خلال الـ ١٨ شهر الماضية، وجاري العمل على الانتهاء من 145 مدرسة أخرى بتكلفة 867 مليون جنيه، لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب خلال العام المالي الحالي.

المصرى اليوم

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