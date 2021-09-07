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«» تدرس إنشاء منطقة «لوجستية - تجارية» ببورسعيد باستثمارات 3 مليارات جنيه

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«التموين» تدرس إنشاء منطقة «لوجستية - تجارية» ببورسعيد باستثمارات 3 مليارات جنيه «» تدرس إنشاء منطقة «لوجستية - تجارية» ببورسعيد باستثمارات 3 مليارات جنيه

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في إطار حرص وزارة والتجارة الداخلية ،على التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية /التجارية بالمحافظات المختلفة، استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، الثلاثاء، ويرافقه مجموعة من المطورين، لزيارة واستطلاع وتفقد مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة التجارة الداخلية بالمحافظة ومنها التعاون في إدارة وتشغيل المركز التجاري بوسط مدينة بورسعيد.

يقع المركز على مساحة اجمالية تصل إلى 10 آلاف متر مربع ويصلح كأنشطة تجارية متنوعة في مجال تجارة المواد الغذائية والمنسوجات فضلاً إلى الأجهزة الإلكترونية ويوفر ما يقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وباستثمارات قد تصل إلى 100 مليون جنيه .

وبحث عشماوي مع المحافظ، دراسة إنشاء مناطق لوجستية / تجارية ذات أنشطة متنوعة على أرض محافظة بورسعيد، مؤكدا أن المحافظة من المحافظات الواعد والجاذبة للاستثمار لما لها من مقومات نسبية خاصة فيما يتعلق بمنظومة التجارة، كما نقل عشماوي حرص وزير التموين على التعاون مع المحافظة في التوسع في المشروعات التي تخدم أبناء المحافظة سواء كانت مشروعات تجارية / لوجستية / ادارية وتنموية.

كما بحث «عشماوى»، الاستعدادات لانعقاد منتدى اقتصادي لشرق بورسعيد حيث ينطلق المنتدى اعتبارا من يوم 16 سبتمبر الجارى ولمدة يومين ويهدف المنتدى إلى التعريف بالفرص الاستثمارية التجارية /اللوجستية والتنموية والصناعية وبحضور الوزراء والمستثمرين وأعضاء مجلس النواب ومجموعة من كبار المطورين ورجال الاعمال، كما سيلقى المنتدى الضوء على أبرز الأنشطة والمشروعات التي تحتاجها المحافظة عامة وشرق بورسعيد خاصةً، بما يعود بالنفع على أبنائها في المجالات المختلفة ضمن تطوير وتنمية منظومة قطاع التجارة في .

وناقش «عشماوي» مع محافظ الاقليم فكرة انشاء منطقة تنموية على مساحة 25 فدان تصلح لإقامة مساحات تخزينية لوجستية /تجارية وادارية لتوطين العديد من الأنشطة التجارية المختلفة لكافة أنواع السلع الغذائية منها وغير الغذائية، حيث تقع المنطقة اللوجستية /التجارية على محور 30 يونية بالمحافظة، ومن المقرر أن تبلغ الاستثمارات لهذه المنطقة ما يقرب ال3 مليار جنيه وتوفر 12 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

المصرى اليوم

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