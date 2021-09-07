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«صحة قنا» تكرم طالبا لحصوله على مركز متقدم فى الثانوية العامة مكفوفين

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«صحة قنا» تكرم طالبا لحصوله على مركز متقدم فى الثانوية العامة مكفوفين «صحة قنا» تكرم طالبا لحصوله على مركز متقدم فى الثانوية العامة مكفوفين

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مديرية الصحة بقنا تكرم الطالب معتز حمودة الثاني على الجمهورية ثانوية عامة مكفوفين .

كرمت مديرية الشؤون الصحية بقنا الطالب معتز حمودة الثاني على الجمهورية في الثانوية العامة مكفوفين على تفوقه أثناء الدراسة

وذكر الدكتور راجي تاوضروس مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا أن المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لمديرية الصحة بقنا قد قام بتكريم الطالب حرصا على إظهار المتميزين والمتفوقين

تكريم طالب لحصوله على مركز متقدم فى الثانوية العامة مكفوفين

وأكد على دعمه المتواصل للمجتهدين في كافة المجالات التي تخدم المجتمع وتساهم في رفع مستواه

المصرى اليوم

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