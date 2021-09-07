طالبان تبدي استعدادها لإقامة علاقات دبلوماسية مع أمريكا

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أعلنت حركة «طالبان» الأفغانية استعدادها إقامة علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مرحبة بمشاركتها في إعادة إعمار البلاد.

وأعلن المتحدث باسم «طالبان»، سهيل شاهين، أن الحركة تسعى لأن تكون لها علاقات جيدة مع جميع بلدان المجتمع الدولي، وفقا لوكالة «سبوتنيك».

قال المتحدث: «نعم بالطبع، في فصل جديد إذا كانت أمريكا تريد أن تكون لها علاقة معنا، وأن يكون ذلك في مصلحة البلدين والشعبين، وإذا كانوا يريدون المشاركة في إعادة إعمار أفغانستان، فنحن نرحب بهم».

وكانت الحركة قد سيطرت على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس الماضي.