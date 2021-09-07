محافظ أسوان يفتتح اللقاء الفكري لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية

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افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الثلاثاء، فعاليات اللقاء الفكرى «معًا من أجل صعيد مصر.. رؤية حول بناء الوعي لمواجهة التحديات الراهنة» والذى ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، والعميد الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وسط مشاركة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية والإعلامية والصحفية.

وفى كلمته، أكد اللواء أشرف عطية على «اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى ببناء الإنسان المصرى بالتزامن مع بناء الحجر من خلال تكثيف الوعى والإدراك بكل التحديات الجسام الحالية وهو الذي يتوازى مع المعرفة والفهم المجتمعى لحجم الإنجازات التي تشهدها مصر في الجمهورية الجديدة من أجل بناء دولة مصرية قوية تتواكب مع تطلعات المصريين ولاسيما الشباب من الجيل الحالي والأجيال القادمة لأننا بفضل حكمة وحنكة القيادة السياسية في إدارة الدولة المصرية عبرنا المرحلة الحرجة وعنق الزجاجة إلى آفاق المستقبل الذي يلبى احتياجات ومطالب المواطنين».

وأشار إلى أن «ما تشهده مصرنا الحبيبة تحت قيادة ربان سفينتها الرئيس السيسى خلال الفترة الحالية من إنجازات بكافة قطاعات العمل العام وبمشاركة واسعة من الهيئات الدينية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص يؤكد على أننا جميعاً في مركب واحد يسير في الإتجاه الصحيح نحو التنمية والبناء والعمران، وأضاف محافظ أسوان بأن بشائر النماء والعمران تظهر جلياً في المشروعات الجارية وغير المسبوقة ضمن المبادرة الرئاسية «التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة» ومنظومة التأمين الصحى الشامل ومشروعات تحيا مصر، وكذا مشروعات إحلال وتجديد البنية الأساسية والتطوير والتجميل، علاوة على تنفيذ العديد من المحاور التنموية والطرق والكبارى وتطوير العشوائيات، فضلاً عن الارتقاء بوسائل النقل والمواصلات، وفتح آفاق إستثمارية جديدة بمشروعات كثيفة العمالة وغيرها الكثير والكثير بما يصب في مصلحة المواطن الأسوانى».

وأكد أن «انعقاد هذا الملتقى يعكس الدور المجتمعى البناء الذي تقوم به الهيئة الإنجيلية في كل ربوع مصر، وفى مقدمتها محافظة أسوان من خلال الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى الجرمانية وغيرها من الخدمات الإجتماعية والإنسانية فهى شريك أساسى في منظومة العمل العام داخل أسوان».

ومن جانبه، وجه رئيس الإنجيلية الشكر لمحافظ أسوان لاستضافة المؤتمر، معربًا عن تقديره لجهود المحافظ في تنمية وتطوير أسوان.

وقال رئيس الإنجيلية إن «الصعيد يعد مهد الحضارة المصرية العظيمة من هنا انطلقت الحضارة التي لا تزال آثارها باقية شامخة شاهدة على عصر كانت مصر فيه رائدةً في بناء الوعي وسابقة في صناعة الحضارة الإنسانية، كما أن الدولة المصرية في تحركها المدروس والمنظم تجاه تنمية المجتمع تدرك جيداً أن بناء الوعى هو الأساس الذي تنطلق منه جهود التنمية كافة، وأن العلاقة بين التنمية والوعى علاقة ديناميكية وتفاعلية، فالتنمية تعزز جهود بناء الوعى، والوعى يحافظ على جهود التنمية ومكتسباتها».

وفى نفس السياق، قال الدكتور خالد عكاشة إن «أهمية دولة ٣٠ يونيو تظهر في مجهودات الدولة المصرية في عملية بناء الوعي في ظل ظروف شديدة الصعوبة، بجانب معركتها مع الإرهاب، ويمكن رصد ذلك في ما يحدث من حولنا في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، حتى أصبحت مصر قيمة استراتيجية هامة في المنطقة».

وقال الدكتور حلمى النمنم إنه «على الرغم من ظاهرة الأوطان الطاردة لشعوبها، والتي نرصدها من حولنا، نجد عظمة الشعب المصري الذي أنتفض من أجل إسترجاع دولته ووطنه على الرغم من أي صعوبات وضغوط يتعرض لها، ولكن كانت قيمة الوطن أقوى في مكونات الشخصية المصرية، والتي ساندتها الدولة المصرية بمقوماتها المدنية والدستورية».