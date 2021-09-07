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«نقل النواب»: تشهد طفرة حقيقية في جميع القطاعات وبخاصة قطاع النقل

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«نقل النواب»: مصر تشهد طفرة حقيقية في جميع القطاعات وبخاصة قطاع النقل «نقل النواب»: تشهد طفرة حقيقية في جميع القطاعات وبخاصة قطاع النقل

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قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، مشروع إنشاء رصيف 85/3 بميناء الإسكندرية، والذى تبلغ تكلفته المالية 400 مليون جنيه، امر هام، حيث يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية بمقدار 2.5 مليون طن، لمواكبة زيادة الطلب والتداول على البضائع العامة والأخشاب وايضا تفقد عمليات التطوير في مرافق ميناء الإسكندرية البحرى خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية، ومستودعات التخزين الحديثة، لافتا إلى أن هذا يؤكد مدي إهتمامه ومتابعتة على أرض الواقع لكافة المشروعات القومية والتنموية .

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات في تصريحات له اليوم، أننا نري إفتتاحات جديدة لمشروعات تنموية تعود بالفائدة على المواطن المصري، ومشروعات قومية، ومبادرات إجتماعية ومنها مبادرة حياة كريمة، وغيرها من المبادرات التي عملت على تحسين جودة الحياة لدي المواطن المصري، مؤكدا أن بتشهد طفرة حقيقية في جميع القطاعات وبخاصة قطاع النقل .

و تابع أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح بتعويض أصحاب العقارات رساله للجميع أن الدوله تحافظ وتحمي حقوق المواطنين وأيضا تحمي ممتلكات الدوله أيضا، لافتا أن الدوله تقيم المشروعات القومية من أجل الصالح العامه وجميع هذه المشروعات هي إستمرار لعملية التنمية التي تشهدها البلاد.

ويذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بجولة تفقدية صباح اليوم ميناء الإسكندرية البحري، لمتابعة عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.
وقال الرئيس السيسي، خلال تفقد تطوير أعمال ميناء الإسكندرية، إن الهدف من ذلك هو تنمية مصر ووضعها على الخريطة لإظهار قدراتها الحقيقية على البحر الأبيض والمتوسط«، مؤكدا أن الدولة تنفذ المشروعات حاليا من خلال إمكاناتها وتمويلها ونرحب أيضا بالمستثمرين، متابعا:»مصر باتت تعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشروعات الجديدة«.

المصرى اليوم

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