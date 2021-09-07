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وزيرة تجارة كوريا الجنوبية: كورونا خفضت النمو في عدد كبير من الدول المتقدمة

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وزيرة تجارة كوريا الجنوبية: كورونا خفضت النمو في عدد كبير من الدول المتقدمة وزيرة تجارة كوريا الجنوبية: كورونا خفضت النمو في عدد كبير من الدول المتقدمة

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أكد هان كوو يو، وزير التجارة بدولة كوريا الجنوبية على العمل تعزيز العلاقات الثنائية مع باعتبارها شريك اقتصادي رئيسي لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن الكورية تثق في أداء الاقتصاد المصري والذي حقق معدل نمو اقتصادي بلغ 3.6% خلال عام 2020 برغم تداعيات انتشار جائحة المستجد على المستوى العالمي والتي ساهمت في خفض معدلات النمو في عدد كبير من الدول المتقدمة.

وأشار خلال لقاء مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عبر الفيديو كونفرانس لتعزيز التعاون بين البلدين إلى أن هناك تعاون وتنسيق وثيق بين الشركات الكورية والجانب المصري في العديد من المجالات وبصفة خاصةً المجالات التكنولوجية، لافتاً في هذا الإطار إلى الاتفاق الذي وقعته إحدى كبريات الشركات الكورية مع وزارة التعليم المصرية لتصنيع أجهزة الحاسب المتنقلة (التابلت) للطلاب المصريين وكذا إنشاء الجامعة التكنولوجية المصرية الكورية ببني سويف.

المصرى اليوم

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