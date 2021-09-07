كان يتحدث في الموبايل.. مصرع سائق صدمتة سيارة نقل أثناء عبوره الطريق

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لقى سائق مصرعه صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق الأوسطى وهو يتحدث بهاتفه المحمول بمدينة العبور ما ادى إلى إصابته بكسور وتهتك بالجسم وتم نقلة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ومتوفى بالطريق الأوسطى دائرة القسم.

انتقلت قوات الأمن وبالفحص تبين أنه أثناء عبور «م ع» 43 سنة سائق الطريق منشغلا بالتحدث بهاتفه اصطدمت به سيارة نقل مجهولة وفر قائدها هاربا ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابتة وبسؤال شهود الواقعة رددوا ما جاء بالتحريات.

و تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة وسرعة ضبط السائق والسيارة.