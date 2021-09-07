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تطور جهازاً يكشف كورونا في 27 دقيقة

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روسيا تطور جهازاً يكشف كورونا في 27 دقيقة تطور جهازاً يكشف كورونا في 27 دقيقة

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طور متخصصو وكالة الطب البيولوجي الروسية جهازا قادرا في غضون 27 دقيقة، وبدرجة عالية من الدقة، على كشف وجود لدى الانسان.

وقالت داريا كريوتشكو، رئيس قسم الطب الانتقالي والتقنيات المبتكرة بالوكالة بحسب ما نشرته قناة « اليوم»: «الآن في إحدى مؤسسات الوكالة، وبالتحديد في معهد الطب الفيزيائي والكيميائي التابع للوكالة الروسية للطب البيولوجي، تم تطوير جهاز لتحديد وجود المستضد الفيروسي، وهو يعتمد على طريقة التضخيم المتساوي الحرارة. ويحدد نظام التشخيص وجود مستضد بدرجة عالية من اليقين في غضون 27 دقيقة».

ولفتت كريوتشكو إلى أن نظام التشخيص الذي ابتكر لتحديد فيروس «سارس – كوف – 2» (كورونا) سيكون قادرا مع بعض التحسينات، على اكتشاف مستضدات أخرى.

المصرى اليوم

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