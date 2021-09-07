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«صحة حماس»: 5 وفيات و1598 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

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«صحة حماس»: 5 وفيات و1598 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة «صحة حماس»: 5 وفيات و1598 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

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أعلنت صحة حماس صباح يوم الثلاثاء، عن تسجيل وحالات وفاة واصابات جديدة بفيروس كورونا، في قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت 5633 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجل 5 حالات وفاة و(1598) اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكدت، تعافي 700 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 139692 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 17646 حالة

واجمالي المتعافين 120865 حالة، واجمالي الوفيات 1181 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 310 حالة

اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 169 حالة.

فيما بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 579570 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 339868 شخص

المصرى اليوم

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