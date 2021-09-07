«قوات المقاومة الأفغانية» تكشف سبب الاحتجاجات في كابول

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قال المتحدث باسم «جبهة المقاومة الوطنية» إن سكان كابول احتجوا بعد دعوة قائد مقاومة بنجشير، أحمد مسعود، الأفغان للتظاهر ضد طالبان والمطالبة بالحرية والعدالة واستقلال أفغانستان.

وأضاف المتحدث، على نزاري، في تغريدة نشرها على حسابه في «تويتر»، «لقد انضم رجال ونساء أكثر شجاعة في كابل إلى الانتفاضة العامة (ضد طالبان)، التي دعا إليها أحمد مسعود. إنهم يطالبون بالحرية والعدالة واستقلال أفغانستان. ستضع هذه المقاومة والثورة حدا للعدوان إلى الأبد».

وخرج سكان العاصمة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، في مظاهرات احتجاجية بعد زيارة رئيس وكالة الاستخبارات الباكستانية (ISI)، الجنرال فايز حميد، اليوم إلى كابل، تلبية لدعوة من حركة طالبان.