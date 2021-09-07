«الصحة الفلسطينية»: 2762 إصابة و11 حالة وفاة بكورونا

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أعلنت وزيرة الصحة برام الله، مي الكيلة، يوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة اوباء في الأراضي الفلسطينية 2762 إصابة و11 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 64 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 161 مريضاً، بينهم 14 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الفلسطينيين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 1،150،913 بينهم 477،125 تلقوا الجرعتين من اللقاح.