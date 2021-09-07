تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

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أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى يوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين، وأكثر من 590 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 222 مليونا وما يقارب من 52 ألف اصابة، تعافى منهم 198 مليونا ونحو 668 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين 404 آلاف و360 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6،703 حالات وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين، أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (790 وفاة)، واندونيسيا (612 وفاة)، وإيران (583 وفاة)، وفيتنام (311 وفاة)، والهند (290 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس التي سجلت الاثنين، أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، بريطانيا (41،192 إصابة)، واميركا (39،644 إصابة)، والهند (30,184 إصابة)، وإيران (27,579 إصابة)، والفلبين (22,380 إصابة) .وما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (666،559 وفاة)، والبرازيل (583،866 وفاة)، والهند (441,075 وفاة)، والمكسيك (263,470 وفاة)، والبيرو (198,523 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (40،865،794 إصابة)، والهند (33,058,843 إصابة)، والبرازيل (20,899,933 إصابة)، وروسيا (7,047,880 إصابة)، وبريطانيا التي تخطت اليوم عتبة الـ7 ملايين بواقع (7,018,927 إصابة).