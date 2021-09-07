أخبار عاجلة

ناقلة النفط الإيرانية تفرغ حمولتها في سوريا تمهيداً لنقلها إلى لبنان -
"العدل": 1.2 مليون زيارة للبوابة القضائية العلمية -
رصد وتحليل و3 أقسام.. "رصانة" يُصدِر تقرير الحالة الإيرانية في 30 يوماً -
أمانة جدة تغلق 12 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
منْح 21 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة -
خلال أسبوعين.. مبيعات موسم تمور الأحساء تتجاوز 3.5 مليون ريال -
ضمن البطولة الآسيوية الـ21.. "أخضر الطائرة" يعبر كازاخستان بثلاثة أشواط -
مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستقبل القائم بأعمال السفارة البريطانية -
انزل معانا مقبرة الملك زوسر على عمق 30 متر تحت سطح الارض .. منحوتة في الصخر وبها قطع نادرة -
اختتام فعاليات رالي الهشم في ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

دولة أفريقية تهدد موظفيها بسبب كورونا.. إما اللقاح أو الفصل

Print
دولة أفريقية تهدد موظفيها بسبب كورونا.. إما اللقاح أو الفصل دولة أفريقية تهدد موظفيها بسبب كورونا.. إما اللقاح أو الفصل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

خيرت زيمبابوي الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي بالحصول على لقاح أو الاستقالة.

قرار عللته في زيمبابوي بأنه محاولة لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا وانتقاله من الموظفين لغيرهم.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن وزير العدل زيامبي زيامبي، قوله لإذاعة محلية الثلاثاء: «إذا كنت تعمل لدينا في الوقت الحالي، فإننا نقول لك الآن (احصل على اللقاح)».

وأضاف زيامبي: «يمكنك التمتع بحقوقك في الشارع أو في منزلك، فنحن لا نجبرك على أن تحصل على اللقاح.. ولكن إذا كنت أحد العاملين في الحكومة، احصل على اللقاح من أجل حماية الآخرين وحماية الأشخاص الذين تخدمهم».

وتابع وزير العدل: «لكن إذا كنت ترغب في التمتع بحقوقك التي يكفلها الدستور، يمكنك أن تستقيل».

يذكر أن زيمبابوي سجلت نحو 125 ألفا و671 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

كما تم تسجيل 4493 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وفي فبراير الماضي، دشنت زيمبابوي، برنامج التطعيم للوقاية من «كوفيد-19»، بعد تلقيها 200 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» تبرعت بها الصين وقتها.

وكونستانتينو تشيوينجا، نائب الرئيس ووزير الصحة في زيمبابوي هو أول مسؤول يتلقى التطعيم في مستشفى ولكينز في هاراري، وفقاً لوكالة «رويترز».

وكان وزير الخارجية الزيمبابوي سيبوسيسو مويو أول مسؤول يسقط متوفيا بعد إصابته بفيروس كورونا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صحة حماس: 1805 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحة حماس: 1805 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نائب يطالب الحكومة بسرعة إنهاء التحول الرقمي لـ«القضاء على الفساد»

نائب يطالب الحكومة بسرعة إنهاء التحول الرقمي لـ«القضاء على الفساد»

«معيط»: الحكومة حريصة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

«معيط»: الحكومة حريصة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

خطوة بخطوة.. كيف تتم عملية تنبيب المرضى لمحاولة إنقاذهم من فيروس كورونا؟

خطوة بخطوة.. كيف تتم عملية تنبيب المرضى لمحاولة إنقاذهم من فيروس كورونا؟