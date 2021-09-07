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فيروس «نيباه» يصيب 11 شخصًا في الهند : احذروا الفاكهة الملوّثة بلعاب حيوانات مصابة

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فيروس «نيباه» يصيب 11 شخصًا في الهند : احذروا الفاكهة الملوّثة بلعاب حيوانات مصابة فيروس «نيباه» يصيب 11 شخصًا في الهند : احذروا الفاكهة الملوّثة بلعاب حيوانات مصابة

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أعلنت وزيرة شؤون الصحة المحلية بالهند فينا جورج؛ تشخيص فيروس «نيباه» الفتاك لدى 11 شخصاً في ولاية كيرالا الهندية وحالتهم جميعا مستقرة.

وينتشر فيروس «نيباه» عن طريق الثعالب الطائرة والفئران، وينتقل إلى الأشخاص الذين تناولوا فاكهة ملوّثة بلعاب هذه الحيوانات المصابة.

وتصف منظمة الصحة العالمية هذا الفيروس بأنه من أخطر الفيروسات في العالم، ولا يوجد دواء أو لقاح، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الوزيرة: هناك 38 شخصاً في عزلة في كلية ومستشفى كوزيكود الطبي، من بينهم 11 شخصا ظهرت عليهم الأعراض، وأوصت وزارة الصحة الهندية بتعزيز المراقبة الوبائية وتتبع مَن كانوا على اتصال وثيق بالمرضى.

المصرى اليوم

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