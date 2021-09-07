تحرير 225 مخالفة في حملات متابعة الإجراءات الاحترازية بمركزين بالمنيا

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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنظيم الحملات الميدانية، لإزالة الإشغالات، ومتابعة أعمال منظومة النظافة العامة، ومدي التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حملة إشغالات مكبرة بحي شمال مدينة ملوى، حيث أوضح اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن تحرير 156 مخالفة تنوعت ما بين تحرير 67 مخالفة إزالة إدارية، و34 مخالفة إشغال طريق، و27 بائع متجول، و9 إدارة منشأة بدون ترخيص، و19 محضر نظافة.

كما تابع رئيس مركز ملوى، الإجراءات الاحترازية والوقائية بعدد من البنوك ومكاتب البريد بنطاق المركز لمتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وفى مركز ومدينة أبوقرقاص، حررت الوحدة المحلية 74 مخالفة متنوعة، خلال حملة مكبرة نفذتها الوحدة المحلية بقيادة الدكتور محمد حلمى رئيس المركز، على المحلات التجارية والمطاعم والكافتيريات ووسائل النقل الجماعي والصيدليات لمتابعة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقد أسفرت عن تنفيذ 30 إزالة إدارية، وتم رفع 30 حالة إشغال طريق، وتحرير 10 مخالفات نظافة، و4 غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.