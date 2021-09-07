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تشرح صدور المواطنين.. نقيب «الفلاحين» يكشف عن سعر قنطار القطن هذا الموسم

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تشرح صدور المواطنين.. نقيب «الفلاحين» يكشف عن سعر قنطار القطن هذا الموسم تشرح صدور المواطنين.. نقيب «الفلاحين» يكشف عن سعر قنطار القطن هذا الموسم

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قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان الاقطان هذا الموسم تشرح صدور المزراعين.

لافتا ان قنطار القطن بالوجه القبلي «جيزه 95» بيع في المزاد هذا الموسم ب3715 جنيه، وبيع الموسم الماضي نفس النوع ب1800جنيه بزيادة تقارب ال2000 جنيه لكل قنطار عن العام الماضي.

واضاف عبدالرحمن ان ارتفاع القطن عالميا تزيد وتيرة عودة القطن المصري لسابق مجده.
وتابع ابوصدام ان مساحة زراعة القطن هذا الموسم وصلت لنحو236 الف فدان بعدما كانت الموسم السابق نحو 180الف فدان.

واوضح نقيب الفلاحين أن موسم جني الاقطان انطلق في بعض محافظات الوجه البحري متوقعا ان ترتفع اسعار القطن بالوجه البحري إلى أربعة الاف وخمسمائة جنيه.

واكد ابوصدام ان زيادة الطلب على القطن المصري وارتفاع اسعاره هذا الموسم سوف يؤدي إلى زيادة مساحات زراعته الموسم القادم بنسبه قد تصل إلى 40% في ظل اتجاه الدوله لتحديد مساحات زراعة الارز المنافس على الارض لمحصول القطن والتحفيز المستمر لزيادة مساحات زراعة الاقطان والرغبه الجديه من الحكومه للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.

المصرى اليوم

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