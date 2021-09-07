أخبار عاجلة

ناقلة النفط الإيرانية تفرغ حمولتها في سوريا تمهيداً لنقلها إلى لبنان -
"العدل": 1.2 مليون زيارة للبوابة القضائية العلمية -
رصد وتحليل و3 أقسام.. "رصانة" يُصدِر تقرير الحالة الإيرانية في 30 يوماً -
أمانة جدة تغلق 12 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
منْح 21 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة -
خلال أسبوعين.. مبيعات موسم تمور الأحساء تتجاوز 3.5 مليون ريال -
ضمن البطولة الآسيوية الـ21.. "أخضر الطائرة" يعبر كازاخستان بثلاثة أشواط -
مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستقبل القائم بأعمال السفارة البريطانية -
انزل معانا مقبرة الملك زوسر على عمق 30 متر تحت سطح الارض .. منحوتة في الصخر وبها قطع نادرة -
اختتام فعاليات رالي الهشم في ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

صرف 30% من «المقررات التموينية» لشهر سبتمبر حتى الآن

Print
صرف 30% من «المقررات التموينية» لشهر سبتمبر حتى الآن صرف 30% من «المقررات التموينية» لشهر سبتمبر حتى الآن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 30 % من مقررات شهر سبتمبر الجاري، بجانب أيضا طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، في إطار حرص الدكتور على المصيلحي وزير التموين على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً حيث أشار إلى أن الشركات التابعة تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر سبتمبر الجاري للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية ويتم صرفها للمواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مسؤول بـ«التموين» يلتقي تجارًا لمناقشة مقترحاتهم بشأن سوق الخضر الجديد بالإسكندرية (صور)

مسؤول بـ«التموين» يلتقي تجارًا لمناقشة مقترحاتهم بشأن سوق الخضر الجديد بالإسكندرية (صور)

"مباحث التموين": ضبط 1020 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

"مباحث التموين": ضبط 1020 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

صرف سلع بـ 26.7 مليون جنيه لأصحاب البطاقات التموينية فى الأقصر

صرف سلع بـ 26.7 مليون جنيه لأصحاب البطاقات التموينية فى الأقصر

صرف 28 مليون رغيف على بطاقات التموين بمراكز الأقصر منذ بداية سبتمبر

صرف 28 مليون رغيف على بطاقات التموين بمراكز الأقصر منذ بداية سبتمبر