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تضم 96 ألف كرتونة مواد غذائية.. محافظ الجيزة يستقبل قوافل «أبواب الخير» (صور)

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تضم 96 ألف كرتونة مواد غذائية.. محافظ الجيزة يستقبل قوافل «أبواب الخير» (صور) تضم 96 ألف كرتونة مواد غذائية.. محافظ الجيزة يستقبل قوافل «أبواب الخير» (صور)

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عقب تدشين الرئيس عبدالفتاح قافلة «أبواب الخير»، والتى تعد أكبر قافلة للعمل الخيرى ينظمها صندوق تحيا لدعم ورعاية 5 ملايين مواطن أولى بالرعاية على مستوى الجمهورية وذلك بمناسبة اليوم العالمى للعمل الخيرى، أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الثلاثاء، استقبال المحافظة، الثلاثاء، القوافل المخصصة للمحافظة، والذى يضم المساعدات الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بإجمالى 96 ألف كرتونة غذائية متنوعة بالإضافة إلى المساعدات الطبية، مؤكداً على أن قافلة أبواب الخير تتم من خلال صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وبمشاركة 20 منظمة مجتمع مدنى وجمعيات خيرية.

وأشاد «راشد» بجهود صندوق تحيا مصر ودوره في مساندة الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم مسيرة التنمية والبناء وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى المتواصلة من أجل توفير حياة كريمة للمواطن البسيط وذلك من خلال العمل على إطلاق الكثير من المبادرات الخيرية والتنموية التي تهدف إلى تحقيق الخير ونشر التكافل الإجتماعى ومحاربة الفقر بكل صوره وأشكاله.

وشدد على المسئولين بسرعة تقديم الدعم اللوجستى وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستقبال أسطول القافلة والبالغ عدد المركبات به حوالى 48 تريلا و2 سيارة جامبو كبيرة مؤكداً على ضرورة متابعة أعمال التنفيذ والتوزيع وذلك لضمان وصول المساعدات لمستحقيها وخاصة في القرى والأماكن النائية، مشيراً أن القوافل شملت مساعدات طبية سيتم دعم مستفشيات البدرشين وأطفيح والصف المركزى ومنشأة القناطر وشبرامنت بها وهى 5 ماكينات غسيل كلوى، 20 كرسي غسيل كلوى، 8 حضانة بمشتملاتها، 5 جهاز علاج بالضوء، 3 جهاز افاقة، 2 جهاز قياس الصفراء , 3 جهاز ضغط المجرى الهوائي , 3 جهاز تنفس صناعى , 8 سرير رضيع , 12 ماكينة ضخ سوائل , 8 ماكينة سحب سوائل إلى جانب120 ألف كمامة جراحية و1770 لتر كحول و2 جهاز إستنشاق بخار.

وسيتم توزيع تلك المساعدات من خلال الجمعية الشرعية وبنك الطعام ومصر الخير وجمعية البر والتقوى وجمعية الأورمان ورساله وفينوس وجمعية تحسين أوضاع المرأة والإتحاد النوعى لرعاية الايتام.

المصرى اليوم

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