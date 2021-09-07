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«أزهر الإسكندرية» تبدأ تطعيم منتسبيها بالجرعة الثانية من لقاح كورونا (صور)

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«أزهر الإسكندرية» تبدأ تطعيم منتسبيها بالجرعة الثانية من لقاح كورونا (صور) «أزهر الإسكندرية» تبدأ تطعيم منتسبيها بالجرعة الثانية من لقاح كورونا (صور)

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بدأت منطقة الاسكندرية الازهرية، حملة تطعيم منتسبيها من العاملين بالجرعة الثانية من لقاح المستجد، اليوم الثلثاء، وذلك لمن حصل على الجرعة الاولى من اللقاح.

وأجرى الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه علاء العريان الوكيل الثقافي، جولة ميدانية لمتابعة أعمال انطلاق حملة تلقي الجرعة الثانية للقاح كورونا للعاملين بديوان المنطقة ببيت شباب سموحة ؛ وذلك تيسيرًا على العاملين، وفي إطار التعاون بين منطقة الإسكندرية الأزهرية، ومديرية الصحة بالإسكندرية، بحضور أحمد البرجي مدير مكتب الوافدين، ومحمود جمال مدير إدارة الأمن.

وقال أن الحملة تستمر حتى يوم الخميس المقبل، ويشترط للحصول على اللقاح مطابقة الموعد المحدد مسبقًا من وزارة الصحة من خلال الرسائل التي تم إرسالها للعاملين.

"أزهر الإسكندرية" تبدأ تطعيم منتسبيها بالجرعة الثانية من لقاح كورونا (صور)
"أزهر الإسكندرية" تبدأ تطعيم منتسبيها بالجرعة الثانية من لقاح كورونا (صور)

المصرى اليوم

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