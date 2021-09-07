بعد هروب 6 من سجون الاحتلال.. توزيع الأسرى على السجون ومنع توزيع الطعام

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قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، إن توتراً شديداً يسود في كافة المعتقلات نتيجة «إجراءات عقابية» تفرضها السلطات الإسرائيلية على خلفية عملية فِرار 6 أسرى من سجن جلبوع فجر أمس.

وقالت هيئة شؤون الأسرى أنه تمّ إفراغ سجن جلبوع بالكامل من الأسرى، ونقلهم إلى جهات غير معلومة.

وأضافت أن أسرى قسم 2 في سجن جلبوع، وهم المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، وزعوا على سجون ريمون ونفحة والنقب، وأن حركة تنقلات كبيرة حدثت في صفوف أسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون.

ولفتت إلى أن تم تحويل عدد كبير من المعتقلين إلى الزنازين، كما تم تحويل قيادة الحركة وعدد من عناصرها إلى تحقيق الجلمة، على رأسهم القياديان زيد بسيسو وأنس جرادات.

وأكدت إغلاق كامل للسجون والمعتقلات من قِبل الإدارة التي امتنعت عن توزيع وجبات الطعام على الأسرى في عديد من السجون والمعتقلات.