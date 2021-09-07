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«صناعة الوفد»: الميكنة الكامله لمؤسسات الدوله تقطع يد الفساد

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«صناعة الوفد»: الميكنة الكامله لمؤسسات الدوله تقطع يد الفساد «صناعة الوفد»: الميكنة الكامله لمؤسسات الدوله تقطع يد الفساد

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قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، عضو الهيئة العليا، إن حديث الرئيس عبدالفتاح خلال تفقده أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحري، عن ميكنة الخدمات والمؤسسات وكافة إجراءات الضرائب والجمارك، إشارة جديدة ورسالة طمأنينة للمواطنين بثبات أقدام الدولة المصرية الجديدة، والاستمرار في بنائها على الأسس التنموية التي يتم التعامل بها في دول العالم المتقدم.

وأوضح قوطة، في بيان له، أن عمل ميكنة كاملة لإجراءات الضرائب والجمارك والتى سيتم تعميمها في مارس ٢٠٢٢، يعد نجاحا جديدا وتحولا سريعاً نحو المجتمع الرقمي، الذي سعت الدولة من خلال وضع الاستراتيجيات الإلكترونية الحديثة إلى تحقيقه، قائلا: «قطع يد الفساد داخل مؤسسات ومصالح الدولة لن يتم إلا من خلال الميكنة الكاملة».

وأشاد رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لن يتم قبول دخول أي بضائع لمصر إلا بمعايير أوروبية، مما يعكس حرص القيادة السياسية على التحلي بالطرق والنظم الإلكترونية الحديثة، والانتقال من عصر الورقة والقلم إلى عصر التكنولوجيا الرقمية.

وأكد أن تكرار حديث الرئيس عن مكافحة الفساد دليل قاطع على أن الأجهزة المعنية تقوم بعملها على أكمل وجه من أجل مكافحة الفساد وتوجيه العقوبات للمرتشين، وقطع الأيادي التي تنهب أو تسول لها نفسها بالمساس بمال المصريين أو إستغلالهم.

المصرى اليوم

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