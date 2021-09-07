عرض مدرب الأهلي السابق على اتحاد الكرة لخلافة حسام البدري

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لا يزال البحث مستمراً داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري الأول، لخلافة حسام البدري.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مساء أمس الاثنين عن إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر بعد المستوى السيء الذي ظهر عليه منتخب مصر تحت قيادته في بداية مشوار تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقامت شركة تسويق رياضي خلال الساعات الماضية بعرض الهولندي مارتن يول، على مسؤولي اتحاد الكرة المصري، من أجل تولي منصب المدير الفني لمنتخب الفراعنة.

مارتن يول - صورة أرشيفية

ويملك مارتن يول تاريخا تدريبيا طويلاً، حيث سبق له تدريب العملاق الهولندي أياكس أمستردام وكذلك توتنهام الإنجليزي، حيث كان حسام غالي لاعباً في صفوف السبيرز.

كما تولى مارتن يول تدريب الأهلي في مارس 2016، وقاد الفريق لاستعادة لقب الدوري لكنه خسر لقب كأس مصر وودع بطولة دوري أبطال إفريقيا من دوري المجموعات، ورحل بعدها عن الفريق وسط حالة من الغضب الجماهيري الكبير تجاهه.

وبشكل عام أِرف مارتن يول، على تدريب الأهلي في 28 مباراة منذ تعينه بواقع 19 مباراة بالدوري والكأس، 9 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، وحقق الفريق الأحمر الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 6 وخسر 5 مباريات، وأحرز لاعبو الأهلي تحت قيادته 47 هدفًا، ومني مرماهم بـ 26 هدفاً.