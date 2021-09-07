الأهلي يحدد شرطًا وحيدًا لرحيل بدر بانون لخوض تجربة احتراف خارجية

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كشف مصدر مطلع داخل النادى الأهلى عن قرار تم الاتفاق عليه بين المسؤولين في النادى وبيتسو موسيمانى، المدير الفنى، يتعلق بالموافقة على رحيل المغربى بدر بانون مدافع الفريق خلال الفترة المقبلة أو خلال الميركاتو الشتوى بشرط وصول عرض رسمى وجاد وبمقابل مادى يناسب النادى واللاعب نفسه.

أضاف المصدر أن ملف رحيل بانون حقيقى ومحاولة نفى الموضوع لتجنب الإحراج أمام الجماهير حاليا خاصة بعدما انتظرت إدارة النادى وصول عرض رسمى مؤخرا من أحد الأندية السعودية التي تفاوضت مع اللاعب لضمه، لكن العرض لم يرتقِ للمرحلة الرسمية ما دفع الأهلى لغلق ملف العرض السعودى مؤقتا لكن قرار رحيله مفتوح.

وكشف المصدر أن الأهلي لن يبدأ التفاوض مع أي عرض يصل لبانون سوى بمقابل لا يقل عن 5 ملايين دولار، ومن الممكن أن يرتفع عن ذلك، مشددا على أن بدر بانون أحد الركائز الأساسية للأهلي وللمنتخب، لرغبة الأهلى في الاستفادة من المقابل المادى الكبير من وراء بيع بانون لدعم الفريق بصفقات جديدة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعود الأهلى لاسئتناف تدريباته غدا الأربعاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها بيتسو موسيمانى المدير الفنى للاعبين عقب انتهاء مباريات الدورى الممتاز لالتقاط الأنفاس بعد عناء الفترة الماضية التي شهدت ضغطا للمباريات، وينتظر أن يعقد موسيمانى جلسة مع الجهاز المعاون قبل المران لمناقشة برنامج الإعداد الخاص بالفترة المقبلة والسوبر الإفريقي.