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الثالثة عالمياً في مؤشر نيكاي لقياس التعافي من كورونا

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في آخر دراسة معتمداً فيها على عدد الإصابات المؤكدة وعودة الأنشطة

السعودية الثالثة عالمياً في مؤشر نيكاي لقياس التعافي من كورونا

وضع مؤشر نيكاي الياباني للتعافي من مرض كوفيد -19، في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث التعامل مع الإصابات بالفيروس وتغطية اللقاحات للأفراد، وذلك في آخر دراسة لـ"نيكاي" بنهاية شهر أغسطس الفائت.

وتشمل مقارنات "مؤشر نيكاي" أكثر من 120 دولة ومنطقة في إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات والتنقل الاجتماعي ويصدر دراسته في نهاية كل شهر ميلادي، حيث يشير الترتيب الأعلى في قائمته إلى أن بلدًا أو منطقة ما أقرب إلى التعافي مع انخفاض أعداد حالات كوفيد-19 المؤكدة، ومعدلات التحصين الأفضل وتسهيل عودة الأنشطة المختلفة لما كانت عليه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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