أخبار عاجلة

ناقلة النفط الإيرانية تفرغ حمولتها في سوريا تمهيداً لنقلها إلى لبنان -
"العدل": 1.2 مليون زيارة للبوابة القضائية العلمية -
رصد وتحليل و3 أقسام.. "رصانة" يُصدِر تقرير الحالة الإيرانية في 30 يوماً -
أمانة جدة تغلق 12 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية -
منْح 21 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة -
خلال أسبوعين.. مبيعات موسم تمور الأحساء تتجاوز 3.5 مليون ريال -
ضمن البطولة الآسيوية الـ21.. "أخضر الطائرة" يعبر كازاخستان بثلاثة أشواط -
مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستقبل القائم بأعمال السفارة البريطانية -
انزل معانا مقبرة الملك زوسر على عمق 30 متر تحت سطح الارض .. منحوتة في الصخر وبها قطع نادرة -
اختتام فعاليات رالي الهشم في ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التجارة" تشهِّر بصاحب مؤسسة زورت بلد المنشأ لقطع غيار السيارات

Print
"التجارة" تشهِّر بصاحب مؤسسة زورت بلد المنشأ لقطع غيار السيارات "التجارة" تشهِّر بصاحب مؤسسة زورت بلد المنشأ لقطع غيار السيارات

شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تختص في بيع قطع الغيار بمدينة الدمام بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية لعرض وبيع (3,360) قطعة فلاتر زيت سيارات مغشوشة ومقلدة ولا تحمل أي بيانات تجارية.

وضبطت الفرق الرقابية للوزارة قيام المنشأة بتزوير بلد المنشأ وتقليد علامات تجارية معروفة لإيهام وتضليل المستهلك بجودة البضاعة المعروضة.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً غرامة مالية مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ثلاثة أشهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها ومنعهم من العودة للعمل في المملكة.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ناقلة النفط الإيرانية تفرغ حمولتها في سوريا تمهيداً لنقلها إلى لبنان

ناقلة النفط الإيرانية تفرغ حمولتها في سوريا تمهيداً لنقلها إلى لبنان

"العدل": 1.2 مليون زيارة للبوابة القضائية العلمية

"العدل": 1.2 مليون زيارة للبوابة القضائية العلمية

رصد وتحليل و3 أقسام.. "رصانة" يُصدِر تقرير الحالة الإيرانية في 30 يوماً

رصد وتحليل و3 أقسام.. "رصانة" يُصدِر تقرير الحالة الإيرانية في 30 يوماً

أمانة جدة تغلق 12 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

أمانة جدة تغلق 12 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية