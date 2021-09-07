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مكافحة المخدرات تحبط تهريب 233 كجم حشيش عبر الساحل الشرقي

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القبض على المتورطين وعددهم 7 وإحالتهم إلى النيابة العامة

مكافحة المخدرات تحبط تهريب 233 كجم حشيش عبر الساحل الشرقي

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، تم إحباط محاولة تهريب 233 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر عبر الساحل الشرقي للمملكة.

وقال "النجيدي": تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع حرس الحدود وفق خطة أمنية محكمة، والقبض على المتورطين في محاولة تهريبها وعددهم 7 متهمين، منهم 3 يمنيين وسوريان ومصري وأردني.

وأوضح أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد أن رجال مكافحة المخدرات سيتصدون لكل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات المملكة، التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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