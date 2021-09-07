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إبراهيم نجم: نسعى لإصدار النسخة الإنجليزية من «الدليل المرجعي لمواجهة التطرف»
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
محافظ المنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا بمركز أبوقرقاص
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
إخماد حريق بطريق جمال عبدالناصر غرب الإسكندرية (صور)
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
تنفيذ مناورة لمواجهة السيول والتعامل معها بكفر شكر (صور)
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
البريد المصري يوقع اتفاقيتي تعاون مع نظيره القطري بالدوحة
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
إزالة 26 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ونهر النيل بالقليوبية
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
اتفاقياتي تعاون لاستخدام التطبيقات التكنولوجية في الابحاث الطبية
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
كلمة «مدبولي» خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021(فيديو)
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
تخطيط الأهلي توصي بسرعة نقل تدريبات الفريق الى السلام بسبب سوء أرضية التتش
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
رصد وتحليل و3 أقسام.. "رصانة" يُصدِر تقرير الحالة الإيرانية في 30 يوماً
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:07 مساءً
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فيديو اليوم السابع
المادة بـ (300) جنيه..قرار وزارة التعليم حول إعادة تصحيح البابل شيت يدويا لطلاب الثانوية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 02:48 مساءً
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