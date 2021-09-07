أخبار عاجلة

إبراهيم نجم: نسعى لإصدار النسخة الإنجليزية من «الدليل المرجعي لمواجهة التطرف» -
محافظ المنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا بمركز أبوقرقاص -
إخماد حريق بطريق جمال عبدالناصر غرب الإسكندرية (صور) -
تنفيذ مناورة لمواجهة السيول والتعامل معها بكفر شكر (صور) -
البريد المصري يوقع اتفاقيتي تعاون مع نظيره القطري بالدوحة -
إزالة 26 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ونهر النيل بالقليوبية -
اتفاقياتي تعاون لاستخدام التطبيقات التكنولوجية في الابحاث الطبية -
كلمة «مدبولي» خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021(فيديو) -
تخطيط الأهلي توصي بسرعة نقل تدريبات الفريق الى السلام بسبب سوء أرضية التتش -
رصد وتحليل و3 أقسام.. "رصانة" يُصدِر تقرير الحالة الإيرانية في 30 يوماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

المادة بـ (300) جنيه..قرار وزارة التعليم حول إعادة تصحيح البابل شيت يدويا لطلاب الثانوية

Print
مواضيع متعلقة
انزل معانا مقبرة الملك زوسر على عمق 30 متر تحت سطح الارض .. منحوتة في الصخر وبها قطع نادرة

انزل معانا مقبرة الملك زوسر على عمق 30 متر تحت سطح الارض .. منحوتة في الصخر وبها قطع نادرة

هام ⛔ الرئيس السيسى يتسلم تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر

هام ⛔ الرئيس السيسى يتسلم تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر

أحمد فهمي يسأل هنا الزاهد: إحنا انفصلنا؟.. وسعد سمير في نادي فيوتشر

أحمد فهمي يسأل هنا الزاهد: إحنا انفصلنا؟.. وسعد سمير في نادي فيوتشر

إيه الحر ده! الصيف رجع ولا إيه؟???? ما رجعش واستنوا أمطار خلال اليومين الجايين!!

إيه الحر ده! الصيف رجع ولا إيه؟???? ما رجعش واستنوا أمطار خلال اليومين الجايين!!