أخبار عاجلة

إبراهيم نجم: نسعى لإصدار النسخة الإنجليزية من «الدليل المرجعي لمواجهة التطرف» -
محافظ المنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا بمركز أبوقرقاص -
إخماد حريق بطريق جمال عبدالناصر غرب الإسكندرية (صور) -
تنفيذ مناورة لمواجهة السيول والتعامل معها بكفر شكر (صور) -
البريد المصري يوقع اتفاقيتي تعاون مع نظيره القطري بالدوحة -
إزالة 26 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ونهر النيل بالقليوبية -
اتفاقياتي تعاون لاستخدام التطبيقات التكنولوجية في الابحاث الطبية -
كلمة «مدبولي» خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021(فيديو) -
تخطيط الأهلي توصي بسرعة نقل تدريبات الفريق الى السلام بسبب سوء أرضية التتش -
رصد وتحليل و3 أقسام.. "رصانة" يُصدِر تقرير الحالة الإيرانية في 30 يوماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

: الأداء الاقتصادي المنضبط يجنب البلاد الخسائر في المشروعات الجديدة

Print
السيسي: الأداء الاقتصادي المنضبط يجنب البلاد الخسائر في المشروعات الجديدة : الأداء الاقتصادي المنضبط يجنب البلاد الخسائر في المشروعات الجديدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح أن الأداء الاقتصادي المنضبط يجنب البلاد الخسائر في المشروعات الجديدة، لافتا إلى أن كفاءة التشغيل تأتي من كفاءة الأداء الاقتصادي.

وشدد الرئيس السيسي خلال استماعه لشرح من وزير النقل المهندس كامل الوزير حول مشروعات النقل بميناء الإسكندرية البحري، الثلاثاء، على أهمية العمل الجاد في إنجاز المشروعات الجديدة.

وأكد الرئيس أن تطوير القطارات سيمكننا من مضاعفة القدرة الاستيعابية من مليون راكب إلى مليونين بحلول عام 2024، وشرح وزير النقل للرئيس قائلاً: «إنه جرى التعاقد على تنفيذ مشروع المونوريل، وتعاقدنا على تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف (l r t) ينطلق من محطة عدلي منصور».

وأوضح أن مترو الأنفاق الذي لم يجر تطويره منذ الثمانينيات من القرن الماضي سيتم تطوير بنيته الأساسية، بالإضافة إلى توريد قطارات جديدة، مشيرًا إلى أن كل هذه التطورات والإنجازات كانت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشركات المصرية بمعاونة الشركات العالمية، ولفت الوزير إلى أن الرئيس السيسي من منطلق حرصه على توفير الكوادر البشرية المؤهلة في قطاع النقل صدق على تدريب 550 مهندسا عبر مراحل متعددة، حيث جرى الانتهاء من تدريب 180 مهندسا بالكلية الحربية، بالإضافة إلى تدريب 2500 فني في معهد ضباط صف المعلمين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ممثلة «الأمم المتحدة» تفاجئ السيسي: «والدتي جاءت من لبنان وتتمنى التقاط صورة مع فخامتك»

ممثلة «الأمم المتحدة» تفاجئ السيسي: «والدتي جاءت من لبنان وتتمنى التقاط صورة مع فخامتك»

السيسي يشهد إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021 (بث مباشر)

السيسي يشهد إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021 (بث مباشر)

السيسي يشهد إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021

السيسي يشهد إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021

السيسي يلتقي بينيت.. علاقة رهن بأمن المنطقة؟

السيسي يلتقي بينيت.. علاقة رهن بأمن المنطقة؟