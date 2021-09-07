★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الشباب هم مستقبل مصر وأملها، لافتا إلى أن الدولة تعتبر أن كل شاب بمثابة مشروع كبير.

وقال السيسي خلال لقائه بعض الطلاب خريجي الكليات العلمية والمنتدبين لبعض الكليات والمعاهد العسكرية للحصول على بعض التدريبات، على هامش تفقده ميناء الإسكندرية البحري والاطلاع على عملية تطوير، الثلاثاء، إن «الشباب هم الذين يكملون تنفيذ المبادرات والمشروعات التي تنفذها الدولة، الشباب هم مستقبل وأمل مصر»، داعيا الشباب إلى ممارسة الرياضة لضمان تمتعهم باللياقة البدنية والصحة»، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي شخص الاستمرار في العمل بكفاءة دون لياقة بدنية، كما حث الشباب على توضيح هذا الأمر إلى أسرهم.

وطالبهم الرئيس في نهاية حديثه: «ينقلوا لأهاليهم والمقربين منهم ما تعلموه للحفاظ على صحتهم وقدراتهم البدنية»، مشددًا على ضرورة الامتناع عن مسببات هلاك الصحة مثل التدخين».