أخبار عاجلة

إبراهيم نجم: نسعى لإصدار النسخة الإنجليزية من «الدليل المرجعي لمواجهة التطرف» -
محافظ المنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا بمركز أبوقرقاص -
إخماد حريق بطريق جمال عبدالناصر غرب الإسكندرية (صور) -
تنفيذ مناورة لمواجهة السيول والتعامل معها بكفر شكر (صور) -
البريد المصري يوقع اتفاقيتي تعاون مع نظيره القطري بالدوحة -
إزالة 26 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ونهر النيل بالقليوبية -
اتفاقياتي تعاون لاستخدام التطبيقات التكنولوجية في الابحاث الطبية -
كلمة «مدبولي» خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021(فيديو) -
تخطيط الأهلي توصي بسرعة نقل تدريبات الفريق الى السلام بسبب سوء أرضية التتش -
رصد وتحليل و3 أقسام.. "رصانة" يُصدِر تقرير الحالة الإيرانية في 30 يوماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

: الدولة تعتبر كل شاب مصري بمثابة مشروع كبير

Print
السيسي: الدولة تعتبر كل شاب مصري بمثابة مشروع كبير : الدولة تعتبر كل شاب مصري بمثابة مشروع كبير

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح إن الشباب هم مستقبل وأملها، لافتا إلى أن الدولة تعتبر أن كل شاب بمثابة مشروع كبير.

وقال السيسي خلال لقائه بعض الطلاب خريجي الكليات العلمية والمنتدبين لبعض الكليات والمعاهد العسكرية للحصول على بعض التدريبات، على هامش تفقده ميناء الإسكندرية البحري والاطلاع على عملية تطوير، الثلاثاء، إن «الشباب هم الذين يكملون تنفيذ المبادرات والمشروعات التي تنفذها الدولة، الشباب هم مستقبل وأمل مصر»، داعيا الشباب إلى ممارسة الرياضة لضمان تمتعهم باللياقة البدنية والصحة»، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي شخص الاستمرار في العمل بكفاءة دون لياقة بدنية، كما حث الشباب على توضيح هذا الأمر إلى أسرهم.

وطالبهم الرئيس في نهاية حديثه: «ينقلوا لأهاليهم والمقربين منهم ما تعلموه للحفاظ على صحتهم وقدراتهم البدنية»، مشددًا على ضرورة الامتناع عن مسببات هلاك الصحة مثل التدخين».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البريد المصري يوقع اتفاقيتي تعاون مع نظيره القطري بالدوحة

البريد المصري يوقع اتفاقيتي تعاون مع نظيره القطري بالدوحة

كلمة «مدبولي» خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021(فيديو)

كلمة «مدبولي» خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021(فيديو)

«البحث العلمي» والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا يناقشان سبل ترقية عضوية مصر

«البحث العلمي» والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا يناقشان سبل ترقية عضوية مصر

ضبط تاجر عملة بسوهاج ..قام بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية

ضبط تاجر عملة بسوهاج ..قام بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية