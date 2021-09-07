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أشاد سفير كوريا الجنوبية في القاهرة هونج جين ووك، بجهود الحكومة لاستعادة صناعة السياحة وبصفة خاصة ما يتصل بتطوير البنية التحتية والتدابير الوقائية ضد وباء كورونا ، مؤكدا أنه سيسعى جاهدا لتشجيع السياحة الكورية الوافدة لمصر.

وقال خلال لقائه بوزير السياحة إن زيارة مصر تعد بمثابة أحد أهداف الحياة للكثير من الكوريين مؤكدا أن الحضارة المصرية القديمة تحظى بمكانة رفيعة وشغف كبير من جانب الشعب الكوري.

وقال السفير الكوري إنه إلى جانب الانجازات المهمة التي تحققت على المستوى الحكومي بين البلدين، لا يمكن إغفال أهمية تعزيز التفاهم المتبادل على المستوى الشعبي من أجل صداقة قوية ومستدامة بين مصر وكوريا الجنوبية.

ونوه السفير الكوري إلى الزيارة الأخيرة التي قامت بها إدارة التراث الثقافي الكورية إلى مصر، وقال إن التراث الثقافي هو أيضا أحد المجالات الواعدة للتعاون بين البلدين، وأعرب عن رغبة الحكومة الكورية في تعزيز مجالات التعاون المشتركة مع مصر- مهد الحضارة.

وأكد وزير السياحة خالد العناني أن مصر شهدت انتعاشا في القطاع السياحي في الآونة الأخيرة ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تدفق السياح من الدول الأوروبية، معربا عن رغبته في التعاون الوثيق مع الحكومة الكورية لزيادة عدد السياح الكوريين.

وأكد وزير السياحة على أهمية التعاون الثنائي في قطاع التراث الثقافي، معربا عن تقديره للتعاون المستمر بين خبراء البلدين بما في ذلك الزيارة الناجحة التي قام بها الوفد الكوري مؤخرا لمصر، واقترح أن يجري الجانبان مناقشات مستمرة لبحث سبل التعاون المشترك.