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جلسة بين مجاهد وفينجادا والإعلان عن المدير الفني للمنتخب خلال ساعات

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جلسة بين مجاهد وفينجادا والإعلان عن المدير الفني للمنتخب خلال ساعات جلسة بين مجاهد وفينجادا والإعلان عن المدير الفني للمنتخب خلال ساعات

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يعقد حاليًا أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري، جلسة مع فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة، لبحث تعيين المدير الفني الجديد للمنتخب.

وتتجه النية داخل اتحاد الكرة لتكليف فينجادا بتدريب الأول لكرة القدم بعد إقالة حسام البدري أمس، عقب التعادل مع الجابون في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويعد فينجادا من أقوى الأسماء المطروحة على طاولة اتحاد الكرة نظرًا لكونه المدير الفني للاتحاد وعلى علم ودراية بالكرة المصرية، حيث كان مديرًا فنيًا لفريق خلال الفترة ما بين 2003-2004.

المصرى اليوم

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