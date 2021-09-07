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الشرقية : إحباط تهريب 233 كيلوجراما من الحشيش المخدر

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الشرقية : إحباط تهريب 233 كيلوجراما من الحشيش المخدر الشرقية : إحباط تهريب 233 كيلوجراما من الحشيش المخدر
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، تم - بفضل الله - إحباط محاولة تهريب (233) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر عبر الساحل الشرقي للمملكة ، حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع حرس الحدود وفق خطة أمنية محكمة، والقبض على المتورطين في محاولة تهريبها وعددهم (7) متهمين، منهم (3) يمنيين وسوريان ومصري وأردني.

وأوضح الرائد النجيدي، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن رجال مكافحة المخدرات سيتصدون لكل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات المملكة، التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها.


الوطن السعودية

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