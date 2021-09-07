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قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، إنه تم مخاطبة البرازيل رسميًا للتأكد من وجود أية حالات لإصابة في الأبقار بمرض جنون البقر، رغم أن منظمة الصحة الحيوانية لم تتلقى إخطارًا رسميًا منها بوجود إصابات لدي البرازيل بهذا المرض، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بدخول أية لحوم أو حيوانات حية من أية دول لا يسمح الموقف الوبائي بالإستيراد منها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف «عبدالحكيم محمود»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن جميع اللحوم المستورد من الخارج تخضع للفحص الدقيق، من خلال المعامل المعتمدة دوليا بوزارتي الزراعة والصحة للتأكد من خلوها من الامراض التي تهدد الصحة العامة، مشيرا إلى أن آخر شحنة لحوم مستوردة من البرازيل دخلت البلاد أكتوبر الماضي، وذلك بسبب ما تشهده الأسواق البرازيلية من ارتفاع في أسعار اللحوم والحيوانات الحية بسبب قيام الصين بالاستحواذ على معظم اللحوم البرازيلية بعد تخلصها من مزارع الخنازير وإعتمادها على لحوم الأبقار.

وأوضح رئيس هيئة الخدمات البيطرية أن مصر نجحت في فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم والحيوانات الحية منها لضمان استيراد لحومًا مطابقة للمواصفات المصرية والمنظمات الدولية المعنية ومن هذه الدول كولومبيا وفنزويلا وأوروجواي بجانب الاستيراد من أوروبا، مشيرًا إلى أن مرض جنون البقر له نوعان الأول وهو التقليدي الذي ينتقل للإنسان بسبب تناول الأبقار لاعلاف حيوانية والثاني هو الشبيه وهو نادر ويصيب الابقار الطاعنة في السن، مشددا على أن الاشتراطات المصرية تضمن عدم إستيراد أبقار تم تغذيتها على أعلاف ذات أصل حيواني.

وأشار «محمود»، إلى أن الاحتياطات المصرية تشترط أن تكون اللحوم من حيوانات تقل أعمارها عن 4 سنوات، وأن يكون تغذيتها على أعلاف نباتية وخالية من أي شق حيواني، مشددًا على أن كل اللحوم المستوردة من المنافذ لا يتم السماح بدخولها إلى البلاد إلا بعد تحليلها من المعامل المعتمدة ومنها معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعامل وزارة الصحة، كما أنه لا يسمح باستيراد أبقار حية يزيد أعمارها عن 18 شهرًا وذلك منعًا لدخول لحوم غير مطابقة للمواصفات المصرية.