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«الزراعة»: لأول مرة تطبيق التلقيح الاصطناعي في الماشية بواحة سيوة ضمن «حياة كريمة»

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«الزراعة»: لأول مرة تطبيق التلقيح الاصطناعي في الماشية بواحة سيوة ضمن «حياة كريمة» «الزراعة»: لأول مرة تطبيق التلقيح الاصطناعي في الماشية بواحة سيوة ضمن «حياة كريمة»

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كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، مركز البحوث الزراعية، بنقل تكنولوجيا البحوث إلى الحيز التطبيقي في إطار الدور المجتمعي للجهات البحثية التابعة للوزارة.

وقال الدكتور هاني حسن، مدير معهد التناسليات، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المعهد قام بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح بتنظيم قافلة بيطرية إلى واحة سيوة ضمن المساهمة في مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري.

وأضاف مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة البيطرية تقوم بعمليات التلقيح الاصطناعي لأول مرة في الواحة وبغرض التحسين الوراثي للسلالات المحلية من الأبقار المحلية لصغار المربين.

وأوضح «حسن» أن التوجه نحو التوسع في استخدامات التلقيح الصناعي يسهم في زيادة الإنتاجية من اللحوم والالبان وأيضًا رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، مشيرًا إلى أنه تم تدريب أطباء الواحة على أعمال التلقيح الاصطناعي وأعمال الفحص التناسلي.

التلقيح الاصطناعي

المصرى اليوم

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