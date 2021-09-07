رسمياً.. مدرب الأهلي السابق مديراً فنياً لـ المصري

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أنهى مسؤولو النادي المصري رحلة البحث عن مدير فني جديد، لقيادة الفريق الكروي الأول في الموسم الجديد، وخلافة علي ماهر، الذي رحل عن العملاق البورسعيدي عقب نهاية الموسم.

وعملت "المصري اليوم" أن إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية قد توصل إلى اتفاق مع الإسباني خوان جاريدو، من أجل تولي تدريب الفريق في الموسم الجديد.

وسيكون مع جاريدو مدرب إسباني لشغل منصب المدرب العام، فيما سيتم الاستعانة بمدربين وطنيين من أبناء بورسعيد، كمدربين مساعدين في الجهاز.

جاريدو ووليد سليمان خلال مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في الكونفدرالية - صورة أرشيفية

وأنهى مجلس إدارة النادي المصري أمس اتفاقه على كافة عناصر الجهاز الفني والإداري والطبي المساعد، وكذلك الاستقرار على منصب مدير الكرة.

الجدير بالذكر أن خوان كارلوس جاريدو، تولى تدريب النادي الأهلي من قبل خلال الفترة بين عامي 2014 و2015، وقاد الفريق خلال تلك الفترة للحصول على البطولة الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخ النادي، وكذلك الحصول على كأس السوبر المصري.