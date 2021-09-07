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أكد أسامة عرابى نجم الأهلي السابق، أن حسام البدري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول، لا يتحمل مسئولية سوء أداء المنتخب في المباريات الماضية.

وكان اتحاد الكرة قرر إقالة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، عقب مباراة الجابون، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال أسامة عرابي، في تصريحات إذاعية :«تراجع مستوى منتخب مصر يتحمله كل أفراد المنظومة الكروية وليس حسام البدرى فقط»، مضيفا :«المنتخب ظهر بمستوى سئ في مباراتي أنجولا والجابون، ولكن النتائج تعتبر جيدة».

وأضاف:«حسام البدرى أخطأ في بعض الأمور الفنية، خاصة في مباراة الجابون، على رأسها اشتراك محمد مجدي أفشة في الجناح الأيسر وعدم الاعتماد عليه في مركز صانع الألعاب».

وواصل :«اللعب بثلاثة لاعبين في وسط الملعب مع استبعاد طارق حامد، من التشكيل الأساسي خاصة أنه هو أكثر اللاعبين تميزًا في الدفاع».