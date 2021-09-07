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أسامة عرابي: البدري لا يتحمل سوء مستوى لاعبي

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أسامة عرابي: البدري لا يتحمل سوء مستوى لاعبي المنتخب أسامة عرابي: البدري لا يتحمل سوء مستوى لاعبي

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أكد أسامة عرابى نجم الأهلي السابق، أن حسام البدري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول، لا يتحمل مسئولية سوء أداء في المباريات الماضية.

وكان اتحاد الكرة قرر إقالة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، عقب مباراة الجابون، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات قطر 2022، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال أسامة عرابي، في تصريحات إذاعية :«تراجع مستوى منتخب يتحمله كل أفراد المنظومة الكروية وليس حسام البدرى فقط»، مضيفا :«المنتخب ظهر بمستوى سئ في مباراتي أنجولا والجابون، ولكن النتائج تعتبر جيدة».

وأضاف:«حسام البدرى أخطأ في بعض الأمور الفنية، خاصة في مباراة الجابون، على رأسها اشتراك محمد مجدي أفشة في الجناح الأيسر وعدم الاعتماد عليه في مركز صانع الألعاب».

وواصل :«اللعب بثلاثة لاعبين في وسط الملعب مع استبعاد طارق حامد، من التشكيل الأساسي خاصة أنه هو أكثر اللاعبين تميزًا في الدفاع».

المصرى اليوم

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