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بعد تصدره «تريند» جوجل ..أبرز تصريحات خالد يوسف : تعرضت لما فاق احتمالي وزوجتي مهماش

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بعد تصدره «تريند» جوجل ..أبرز تصريحات خالد يوسف : تعرضت لما فاق احتمالي وزوجتي مهماش بعد تصدره «تريند» جوجل ..أبرز تصريحات خالد يوسف : تعرضت لما فاق احتمالي وزوجتي مهماش

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تصدر المخرج خالد يوسف «تريند» موقع جوجل بعد حلوله ضيفاً على الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية MBC أمس، للحديث عن عودته لمصر، وكواليس سفره وإقامته في الخارج وقرار عودته والاستقرار في مجددًا كذلك عن مشاريعه الفنية المقبلة.

ونعرض أبرز التصريحات للمخرج خالد يوسف في السطور التالية :

-زوجتي ست عظيمة كان عندها يقين بي ومهمهاش كل اللي حصل، ودافعت عني أكتر ما دافعت عن نفس.

- استقبلتني من أجل زوجتي.

-بقيت أتوه في البلد بسبب تطور الطرق.

-ناس كتير قالتلي إوعى ترجع مصر.

-شعرت بإمكانية العيش بحرية في مصر لهذا قررت العودة.

-طلبت تصوير تاريخ مصر في ثورة 30 يونيو، ولما كنت في الطائرة مكنتش مصدق الأعداد الكبيرة.

-لم أقم بتزوير وفبركة ملايين المصريين في مشاهد 30 يونيو من الطائر.

-الإخوان توهموا إني هترمي في حضنهم.

-تعرضت لحملة فوق احتمالي واحتمال أسرتي، ومن تضرر هو أسرتي، وابتعدت لاتجنب كل ذلك.

-أجهز لمسلسل تاريخي وفيلم عن بطولات جيشنا.

المصرى اليوم

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