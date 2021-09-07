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بيتر ميمي يتعاون مع كريم محمود عبدالعزيز ومنة شلبي في «من أجل زيكو»

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بيتر ميمي يتعاون مع كريم محمود عبدالعزيز ومنة شلبي في «من أجل زيكو» بيتر ميمي يتعاون مع كريم محمود عبدالعزيز ومنة شلبي في «من أجل زيكو»

كشف المخرج بيتر ميمي عن فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «من أجل زيكو»، حيث نشر صورة من كواليس العمل عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو إنستجرام.

وظهر في الصورة أبطال الفيلم منة شلبي وكريم محمود عبدالعزيز ومحمود حافظ ومحمد محمود، وعلّق عليها قائلاً: «فيلم من أجل زيكو».

ويشارك في بطولة الفيلم الفنانون عمرو عبدالجليل ورانيا منصور وكارولين عزمي، على أن يظهر فيه مجموعة من ضيوف الشرف، ومن تأليف مصطفى حمدي.

وتقدم منة شلبي فيه دور فتاة شعبية تسكن حارة في منطقة القلعة.


ويُعرض للفنانة منة شلبي حاليا في دور السينما فيلم «الإنس والنمس» من إخراج شريف عرفة وبطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، سليمان عيد، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ، ويعرض للفنان كريم محمود عبدالعزيز، فيلم «موسى» ويشاركه البطولة إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، أحمد حاتم ونخبة من ضيوف الشرف ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.

المصرى اليوم

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