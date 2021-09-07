19 سبتمبر الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري

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قرر رئيس مجلس الدولة عقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر الجاري، لتوزيع العمل بدوائر المحكمة مع بداية العام القضائي الجديد في أول أكتوبر المقبل.
كان مجلس الدولة قد إعتمد قبل أيام حركته القضائية لعام2021-2022 بعد موافقة المجلس الخاص- أعلي سلطة إدارية بالمجلس-
تضمن قرار إصدار الحركة القضائية، تغييرًا في بعض المناصب حيث تولى المستشار أسامة عبدالعزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، واحتفظ المستشار أحمد عبدالتواب موسى نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني.
واحتفظ المستشار مصطفى سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، وتولى المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، واحتفظ المستشار محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وتولى المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الإداري.