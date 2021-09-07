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19 سبتمبر الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري

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19 سبتمبر الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري 19 سبتمبر الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري

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قرر رئيس مجلس الدولة عقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر الجاري، لتوزيع العمل بدوائر المحكمة مع بداية العام القضائي الجديد في أول أكتوبر المقبل.

كان مجلس الدولة قد إعتمد قبل أيام حركته القضائية لعام2021-2022 بعد موافقة المجلس الخاص- أعلي سلطة إدارية بالمجلس-

تضمن قرار إصدار الحركة القضائية، تغييرًا في بعض المناصب حيث تولى المستشار أسامة عبدالعزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، واحتفظ المستشار أحمد عبدالتواب موسى نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني.

واحتفظ المستشار مصطفى سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، وتولى المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، واحتفظ المستشار محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وتولى المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الإداري.

المصرى اليوم

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