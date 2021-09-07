أخبار عاجلة

إبراهيم نجم: نسعى لإصدار النسخة الإنجليزية من «الدليل المرجعي لمواجهة التطرف» -
محافظ المنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا بمركز أبوقرقاص -
إخماد حريق بطريق جمال عبدالناصر غرب الإسكندرية (صور) -
تنفيذ مناورة لمواجهة السيول والتعامل معها بكفر شكر (صور) -
البريد المصري يوقع اتفاقيتي تعاون مع نظيره القطري بالدوحة -
إزالة 26 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ونهر النيل بالقليوبية -
اتفاقياتي تعاون لاستخدام التطبيقات التكنولوجية في الابحاث الطبية -
كلمة «مدبولي» خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021(فيديو) -
تخطيط الأهلي توصي بسرعة نقل تدريبات الفريق الى السلام بسبب سوء أرضية التتش -
رصد وتحليل و3 أقسام.. "رصانة" يُصدِر تقرير الحالة الإيرانية في 30 يوماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أنت ذاهب إلى الموت" .. "العفو الدولية" تتهم "الأسد" بتعذيب بعض اللاجئين العائدين لسوريا

Print
"أنت ذاهب إلى الموت" .. "العفو الدولية" تتهم "الأسد" بتعذيب بعض اللاجئين العائدين لسوريا "أنت ذاهب إلى الموت" .. "العفو الدولية" تتهم "الأسد" بتعذيب بعض اللاجئين العائدين لسوريا
لفتت إلى أن نزوع النظام السوري لارتكاب انتهاكات بشعة مستمر

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم (الثلاثاء) نظام بشار الأسد باعتقال وتعذيب بعض اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى وطنهم على يد عناصر مخابرات النظام.

ووثقت المنظمة في تقرير حمل عنوان "أنت ذاهب إلى الموت"، انتهاكات ارتكبها ضباط بالمخابرات ضد 66 من العائدين بينهم 13 طفلاً.

وأفاد التقرير بوفاة خمسة في الحجز بعد عودتهم، كما وثقت حالات إخفاء قسري، وفقاً لـ"رويترز".

وطالبت "العفو الدولية" الحكومات الأوروبية وتركيا والأردن ولبنان بمنع أي ممارسات تجبر اللاجئين على العودة.

وقالت: "أي حكومة تزعم أن سوريا أصبحت الآن بلدًا آمنًا تتجاهل عامدة الأوضاع الرهيبة على أرض الواقع، وتترك اللاجئين مرة أخرى نهبا للخوف على أرواحهم".

وأضافت المنظمة: "قد تكون الأعمال العسكرية العدائية قد خفت حدتها في سوريا، ولكن نزوع النظام السوري لارتكاب انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان مستمر".

ويأتي تقرير "العفو الدولية" في ظل تزايد الضغوط على اللاجئين السوريين في بعض البلدان الغربية مثل الدنمرك من أجل العودة إلى بلادهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رصد وتحليل و3 أقسام.. "رصانة" يُصدِر تقرير الحالة الإيرانية في 30 يوماً

رصد وتحليل و3 أقسام.. "رصانة" يُصدِر تقرير الحالة الإيرانية في 30 يوماً

أمانة جدة تغلق 12 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

أمانة جدة تغلق 12 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

منْح 21 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة

منْح 21 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة

خلال أسبوعين.. مبيعات موسم تمور الأحساء تتجاوز 3.5 مليون ريال

خلال أسبوعين.. مبيعات موسم تمور الأحساء تتجاوز 3.5 مليون ريال