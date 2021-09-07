"أنت ذاهب إلى الموت" .. "العفو الدولية" تتهم "الأسد" بتعذيب بعض اللاجئين العائدين لسوريا

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لفتت إلى أن نزوع النظام السوري لارتكاب انتهاكات بشعة مستمر

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم (الثلاثاء) نظام بشار الأسد باعتقال وتعذيب بعض اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى وطنهم على يد عناصر مخابرات النظام.

ووثقت المنظمة في تقرير حمل عنوان "أنت ذاهب إلى الموت"، انتهاكات ارتكبها ضباط بالمخابرات ضد 66 من العائدين بينهم 13 طفلاً.

وأفاد التقرير بوفاة خمسة في الحجز بعد عودتهم، كما وثقت حالات إخفاء قسري، وفقاً لـ"رويترز".

وطالبت "العفو الدولية" الحكومات الأوروبية وتركيا والأردن ولبنان بمنع أي ممارسات تجبر اللاجئين على العودة.

وقالت: "أي حكومة تزعم أن سوريا أصبحت الآن بلدًا آمنًا تتجاهل عامدة الأوضاع الرهيبة على أرض الواقع، وتترك اللاجئين مرة أخرى نهبا للخوف على أرواحهم".

وأضافت المنظمة: "قد تكون الأعمال العسكرية العدائية قد خفت حدتها في سوريا، ولكن نزوع النظام السوري لارتكاب انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان مستمر".

ويأتي تقرير "العفو الدولية" في ظل تزايد الضغوط على اللاجئين السوريين في بعض البلدان الغربية مثل الدنمرك من أجل العودة إلى بلادهم.