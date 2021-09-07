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إبراهيم نجم: نسعى لإصدار النسخة الإنجليزية من «الدليل المرجعي لمواجهة التطرف»
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
محافظ المنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا بمركز أبوقرقاص
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
إخماد حريق بطريق جمال عبدالناصر غرب الإسكندرية (صور)
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
تنفيذ مناورة لمواجهة السيول والتعامل معها بكفر شكر (صور)
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
البريد المصري يوقع اتفاقيتي تعاون مع نظيره القطري بالدوحة
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
إزالة 26 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ونهر النيل بالقليوبية
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
اتفاقياتي تعاون لاستخدام التطبيقات التكنولوجية في الابحاث الطبية
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
كلمة «مدبولي» خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021(فيديو)
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
تخطيط الأهلي توصي بسرعة نقل تدريبات الفريق الى السلام بسبب سوء أرضية التتش
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
انطلاق تدريبات عسكرية لدول منظمة الأمن الجماعي في قرغيزستان على خلفية أحداث أفغانستان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 02:16 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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