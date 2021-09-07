رئيس "سرك": الرياض تحتاج 35-40 مليار ريال لتحديث منظومة معالجة النفايات

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الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التدوير "سرك"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، زياد الشيحة، إن التلوث الناتج عن المرادم يحدد بما قيمته بين 5 إلى 8 مليارات ريال سنوياً يعتبر تدهوراً بيئياً.

وأضاف الشيحة، في مقابلة مع فضائية "سي إن بي سي عربية"، أن مدينة الرياض تحتاج لاستثمارات من 35-40 مليار ريال لتحديث المنظومة لتسطيع معالجة جميع أنواع النفايات البيئية والصلبة والصناعية ونفايات الزيوت وبقايا الأشجار وإطارات السيارات والبطاريات، ستحتاج استثمارات كبيرة لمنع وصولها للمرادم وضخها بالاقتصاد الدائري.

وكشف الشيحة، أن الشركة تنظر للاستحواذ على شركات؛ لافتاً إلى أن هناك 20 شركة بالقطاع الخاص تتحدث معهم "سرك"؛ بفكرة الاستحواذ أو بفكرة الشراكة مستقبلية للدخول في مجال الاقتصاد الدائري

وأوضح، أن هناك وجود خطط طموحة للشركة بتقليل التوجه نحو المرادم بنسبة 94% وتحويل المواد والاستغلال الأمثل لها، حيث تستقبل سنوياً 56 مليون طن من النفايات، إلى جانب تحويل المخلفات لمنتجات اقتصادية وخلق 50 ألف وظيفة في إعادة التدوير.

وتابع: "المرادم توجد بكثرة في المملكة بكل المناطق ينقل إليها 56 مليون طن سنوياً من النفايات، 50% منها نفايات صلبة، فبدل من دفنها بالمرادم مستهدف فرزها وإعادة استخدامها".

ولفت الرئيس التنفيذي لـ"سرك"، إلى أنه وفقاً لما تم بحثه في منتدى الرياض تم الحديث عن أرقام كبيرة للتدهور البيئي، حيث تبلغ تكلفة التدهور البيئي بما فيه انبعاثات للهواء 32 مليار تقريباً، كل التلوث البيئي يكلف 86 مليار ريال سنوياً.

وكشف ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن المملكة قريباً سوف تطلق استراتيجية مدينة الرياض، وسوف يعلن تفاصيل استراتيجية مدينة الرياض ومدن أخرى بالمملكة قريباً.

وقال الشيحة، في مارس/ آذار الماضي، إن الناتج المحلي الذي تفقده المملكة نظير عدم الاستفادة من إعادة التدوير ما بين 30 و70 مليار ريال سنوياً وهو هدر سنوي؛ لافتاً إلى أن ما تتم إعادة تدويره الآن من هذا المبلغ يراوح ما بين 1 إلى 3 مليارات ريال فقط، وأن العمل جار لرفع هذه النسبة التي تحتاج إلى أياد عاملة وصناعة واستثمارات.

وأصدر مجلس الوزراء السعودي، في أغسطس/ آب الماضي، 10 قرارات جديدة من بينها الموافقة على نظام إدارة النفايات.

ووقع المركز الوطني لإدارة النفايات وأمانة منطقة الرياض والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، في وقت سابق، مذكرة تفاهم ثلاثية لبدء أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة تدوير النفايات في مدينة الرياض؛ وتهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير بحلول عام 2035؛ أبرزها إعادة تدوير 81% من حجم الإنتاج السنوي للنفايات البلدية الصلبة، والذي يبلغ 3.4 مليون طن سنوياً.

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