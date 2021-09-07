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إبراهيم نجم: نسعى لإصدار النسخة الإنجليزية من «الدليل المرجعي لمواجهة التطرف»
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
محافظ المنيا يتابع سير العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا بمركز أبوقرقاص
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
إخماد حريق بطريق جمال عبدالناصر غرب الإسكندرية (صور)
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
تنفيذ مناورة لمواجهة السيول والتعامل معها بكفر شكر (صور)
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
البريد المصري يوقع اتفاقيتي تعاون مع نظيره القطري بالدوحة
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
إزالة 26 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ونهر النيل بالقليوبية
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
اتفاقياتي تعاون لاستخدام التطبيقات التكنولوجية في الابحاث الطبية
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
كلمة «مدبولي» خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021(فيديو)
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
تخطيط الأهلي توصي بسرعة نقل تدريبات الفريق الى السلام بسبب سوء أرضية التتش
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:15 مساءً
رصد وتحليل و3 أقسام.. "رصانة" يُصدِر تقرير الحالة الإيرانية في 30 يوماً
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
فيضانات عارمة تجرف سيارات وتغمر مدينة مكسيكية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 02:02 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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