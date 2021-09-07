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مايا مرسى : تستعرض جهود تمكين المرأة خلال افتتاح برنامج التبادل الثقافي بين الشباب العربي – الياباني

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مايا مرسى : تستعرض جهود تمكين المرأة خلال افتتاح برنامج التبادل الثقافي بين الشباب العربي – الياباني مايا مرسى : تستعرض جهود تمكين المرأة خلال افتتاح برنامج التبادل الثقافي بين الشباب العربي – الياباني

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شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة أمس في افتتاح برنامج التبادل الثقافي بين الشباب العربي – الياباني، الذي تنظمه منظمة المرأة العربية وجامعة أوساكا جوجاكون اليابانية (OJU) ، بمشاركة 40 طالب وطالبة من جامعة OJU ومن شباب الدول العربية ، وقد ادارت الجلسة الافتتاحية الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة ، بحضور الدكتورة ايكو كاتو اوتاني رئيسة جامعة (OJU) ، والدكتورة سلمي النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس ، خلال الفترة من 6 -21 سبتمبر الحالي

استعرضت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة استعرضت جهود في مجال تمكين المرأة ، موضحة أن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين محلياً ودولياً خلال الست سنوات الأخيرة ، بفضل الإرادة السياسية الداعمة لقضايا المرأة ولترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين و استراتيجيات وبرامج تنفيذية ، واوضحت أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في كافة المجالات، مستعرضه تشكيله وأهم البرامج والأنشطة والمشروعات التي يقدمها لتمكين المرأة .

ومن جانبها أشادت الدكتورة فاديا كيوان بالجهود التي تقوم بها المصرية للعمل على تمكين المرأة، مؤكدة أن تجربة تمكين المرأة فى مصر تعد تجربة رائدة وملهمة .

يذكر أن برنامج التبادل الثقافي بين الشباب العربي – الياباني يتكون من محاضرات وحوارات تثقيفية تستهدف تزويد الطلاب من الطرفين بمعارف ومعلومات حول ثقافة وتاريخ كل من اليابان والعالم العربي وبخاصة فيما يخص قضايا المرأة وأوضاعها في كل من الثقافتين ، ويتكون البرنامج من محاضرات وحوارات تثقيفية تستهدف تزويد الطلاب من الطرفين بمعارف ومعلومات حول ثقافة وتاريخ كل من اليابان والعالم العربي، لاسيما فيما يخص قضايا المرأة وأوضاعها في كل من الثقافتين.

المصرى اليوم

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