خالد يوسف عن تصوير «30 يونيو»: «أنا اللي طلبت من الشؤون المعنوية وقالولي اتفضل»

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قال المخرج خالد يوسف إنه طلب من الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تصوير أحداث ثورة 30 يونيو وليس العكس، موضحًا أنه طلب منهم تصوير ثورة 25 يناير من أجل توثيق اللحظات التاريخية للأجيال القادمة، لكنهم أخبروه أنهم يصورون الحدث.

وأضاف «يوسف» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه «الحكاية»، الذي يذاع عبر قناة «MBC مصر»، مساء الإثنين، أن الشؤون المعنوية سمحت له بالتصوير في ثورة 30 يونيو، قائلاً: «أنا مش عكسري عشان أُكَلَف.. أنا اللي طلبت وقالوا لي اتفضل»، حسب قوله.

وتابع: «مشاهد ثورة 30 يونيو الحقيقة لم تنشر بعد، وخاصة أن القرى في محافظات مصر شكلت ملحمة وطنية كبيرة»، مشيرًا إلى أن «الحاقدين على الدولة قالوا إنى عملت فوتوشوب للمشاهد في ثورة 30 يونيو»، حسب قوله.