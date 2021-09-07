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رئيس برشلونة يكشف سر منح رقم ميسي لأنسو فاتي: تقدم عندما تراجع الجميع

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رئيس برشلونة يكشف سر منح رقم ميسي لأنسو فاتي: تقدم عندما تراجع الجميع رئيس برشلونة يكشف سر منح رقم ميسي لأنسو فاتي: تقدم عندما تراجع الجميع

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بات الشاب الموهوب أنسو فاتي، هو الوريث الشرعي لعرش الأسطورة ليونيل ميسي في نادي برشلونة الإسباني، بعدما حصل على الرقم (10) الخاص بالنجم الأرجنتيني في النادي الكتالوني، بعد رحيل البرغوث إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي تصريحات له اليوم الثلاثاء، مع صحيفة «ماركا»، الإسبانية كشف خوان لابورتا كواليس منح الرقم (10) للنجم الشاب أنسو فاتي، بعد أيام من رحيل ميسي عن برشلونة.

وقال خوان لابورتا: «كانت بادرة شجاعة من أنسو فاتي، أن يوافق على ارتداء هذا القميص العريق بكل الإنجازات التي حققها ميسي، هذا القميص عبء كبير، ويجب أن يكون صاحبه جديراً به».

وتابع خوان لابورتا: «أنسو فاتي، طلب الحصول على القميص رقم (10) ولم يطلب أي لاعب آخر من الفريق ذلك، واعتذر البعض الآخر عن ارتدائه، وكان لابد من بقاء القميص رقم 10 متواجداً في مباريات برشلونة، ولذا منحناه لأنسو فاتي الذي كان شجاعاً وقبل هذا التحدي».

وأضاف: «أنسو فاتي اشترط فقط موافقة قادة برشلونة على حصوله على قميص ميسي، وقد وافقوا وانتهى الأمر».

المصرى اليوم

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