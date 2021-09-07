محافظ الوادى الجديد يعلن تنفيذ 7 مشروعات جديدة

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ 7 مشروعات تمشل مباني خدمية بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجارى إنشاءه شمال مدينة الخارجة، حيث يضم المشروع المقام على 40 فدانا منشآت حكومية وخدمية وتصل إجمالي المساحة إلى 101 فدان.

وقال الزملوط، ان مديرية الإسكان تتولى تنفيذ تلك المشروعات بتكلفة تقديرية 343 مليون جنيه، وانه جارى تنفيذ مبنى المديريات داخل المجمع الحكومي بتكلفة 110 مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذه إلى 70 %، ومبنى جهات حكومية متعددة بتكلفة 72 مليون جنيه، ومبنى التعامل مع الجمهور بتكلفة 87 مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذ هذا المبنى إلى 26 %، ومبنى المول التجاري بتكلفة 16 مليون جنيه، ومبنى إداري للمحافظة، بتكلفة 14 مليون جنيه، بجانب تنفيذ مشروعات خدمية للعمل على خدمة المجمع تشمل إقامة محطة معالجة صرف صحي ومحطة تنقية مياه الشرب بتكلفة 40 مليون جنيه مع حفر بئر مياه شرب بتكلفة 4 مليون جنيه.

واضاف ان المشروع الجديد يأتي يوفر الوقت والجهد ويؤدى إلى مواكبة التطورات الحديثة المميكنة حيث تم البدء في إقامة مجمع المصالح المميكن على مساحة 101 فدان شمال المدينة، والذى يعد أول مجمع مصالح حكومي مميكن على مستوى المحافظات .

وأشار إلى ان المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقامة مجمع حكومي مميكن مجهز بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأفضل في جميع المجالات